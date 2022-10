Burgau

Kammerchor Burgau tritt nach Corona-Pause mit neuem Dirigenten an

Markus Putzke dirigiert am Sonntag zum ersten Mal vor Publikum den Kammerchor Burgau. Das Konzert findet in der Stadtpfarrkirche in Burgau statt, wo auch das Foto entstanden ist.

Plus Der Kammerchor Burgau hat fast drei Jahre nach seinem letzten Konzert wieder einen Auftritt. Nach der langen Ära Nerdinger tritt mit Markus Putzke ein neuer Leiter an.

Von Heike Schreiber

Es war alles ganz anders geplant gewesen. Ursprünglich sollte der langjährige Leiter des Kammerchors Burgau, Herwig Nerdinger, mit einem großen Konzert verabschiedet werden, bevor der neue Dirigent seinen ersten Auftritt haben sollte. Doch die Corona-Pandemie kam im Frühjahr 2020 dazwischen und machte ein Abschiedskonzert und eine zeitnahe Einführung seines Nachfolgers zunichte. Der neue Mann Markus Putzke, der selbst Sänger im Kammerchor war und die Gruppe bestens kennt, hatte längst ein Programm ausgetüftelt. Weil vernünftige Proben aber erst ab April dieses Jahres möglich waren, musste das Konzert bis jetzt geschoben werden. Am Sonntag dürfen Dirigent und Sänger endlich vor Publikum in der Stadtpfarrkirche auftreten. Für Putzke ist es ein ganz besonderer Tag: "Es fühlt sich gut an, es ist zwar eine gewisse Nervosität da, aber auch eine große Vorfreude."

