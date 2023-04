Karl Kempters Karfreitags-Oratorium erklingt nach einem Jahrhundert wieder

Viele Werke des Limbacher Komponisten Karl Kempter wurden nie veröffentlicht. Jetzt wird ein Oratorium in der Christuskirche in Burgau erstmals wieder aufgeführt.

Nach mehr als 100 Jahren kommt am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr Karl Kempters "Oratorium für den heiligen Charfreitag" in der Evangelischen Christuskirche in Burgau erstmals wieder zur Aufführung.

Karl Kempter wurde am 17. Januar 1819 in Limbach geboren und verstarb am 12. März 1871 in Augsburg. Er wirkte als Organist in der Augsburger St. Ulrich und Afra Basilika und wurde später Augsburger Domkapellmeister. In dieser Zeit komponierte er zahlreiche, vorwiegend geistliche Werke. Der breiten Öffentlichkeit ist hauptsächlich seine "Berühmte Pastoralmesse" bekannt. Die Karl-Kempter-Gesellschaft unter dem Präsidenten und Musikdirektor Bernhard Löffler macht sich seit geraumer Zeit daran, weitere Werke des bekannten Komponisten wieder einer interessierten Zuhörerschaft zugänglich zu machen. So konnte erst kürzlich mit großem Erfolg das Weihnachtsoratorium "Die Hirten auf dem Felde" in der Burgauer Stadtpfarrkirche aufgeführt werden.

Karl Kempters Karfreitags-Oratorium erschien im Jahr 1864

Kempter verfasste ursprünglich fünf Oratorien, die alle nicht veröffentlicht und somit auch nicht mehr erhältlich sind. So erklingt nun in der Evangelischen Christuskirche erstmals sein Karfreitags-Oratorium. Dieses erschien im Jahr 1864, ein Jahr vor seiner Amtsübernahme als Augsburger Domkapellmeister. Ein vierstimmiger Chor, Solisten sowie ein Orchester bilden die klangliche Grundlage für diese Passionsmusik. Der Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Marcus Dahm hat die Handschriften in der Klosterbibliothek der Abtei Niederaltteich kopiert und ein brauchbares Aufführungsmaterial zur Verfügung gestellt. Diese Wiederaufführung ist ein weiterer Meilenstein in der Wiederentdeckung der musikalischen Werke des Limbacher Komponisten.

Nach über 100 Jahren kommt jetzt erstmals Karl Kempters "Oratorium für den heiligen Charfreitag" in der Evangelischen Christuskirche in Burgau zur Aufführung. Foto: Karl-Kempter-Gesellschaft

Des Weiteren kommt an diesem Sonntag die Choral-Suite von Karl Jenkins "Mass of Peace" in einer Inszenierung mit Tanz zur Aufführung. Ausführende sind die Solo-Tänzerin Tatjana Chebotar, Chorsolisten des Ulmer Theaters, der Karl-Kempter-Chor und das Karl-Kempter-Orchester. Die Leitung des Konzerts hat Bernhard Löffler. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Das Projekt wird gefördert von Neustart Kultur des BMCO. (AZ)