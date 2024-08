Kein Kennzeichen und alkoholisiert: Polizei erwischt E-Scooter-Fahrer

Die Polizei hat am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle in Burgau einen E-Scooter-Fahrer ohne gültige Versicherung für sein Fahrzeug und unter Alkoholeinfluss erwischt. Am Nachmittag kontrollierte die Polizei einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Augsburger Straße, da am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dabei stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Eine Messung ergab schließlich einen Wert von über 0,5 Promille. Der 30-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Alkohol im Straßenverkehr. (AZ)

