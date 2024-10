Wenn Martha Neidlinger von früher erzählt, kommt sie ins Schwärmen. „Es war eine schöne Zeit.“ Sie hatte einst ein Geschäft mit eigener Herstellung von Kindermoden in der Haldenwanger Straße in Burgau – bis sich die Produktion nicht mehr rechnete. Am 18. Oktober feiert Martha Neidlinger ihren 90. Geburtstag.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis