Kindermountainbike aus einem Garten in Schnuttenbach gestohlen

In Schnuttenbach ist ein blaues Fahrrad von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus einem Garten an der Bachhalde in Schnuttenbach wurde zwischen dem 9. und 10. August ein blaues Kindermountainbike der Marke "Stevens" von unbekannten Tätern gestohlen. Wie die Polizei aus Burgau mitteilte, war das Rad mit einem Schloss um einen Baum gesichert. Der Wert des Fahrrads betrug etwa 650 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 erbeten. (AZ)