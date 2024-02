Burgau

09:01 Uhr

Kita-Neubau erhält einen Tag vor Eröffnung keine Genehmigung

Plus Unmittelbar vor dem Starttermin offenbaren sich bei der neuen Kita in Burgau sicherheitsrelevante Mängel. Eltern und Personal sind verzweifelt: Wohin mit den Kindern?

Von Ralf Gengnagel

Eigentlich hat sich das Personal der Kita Heilig Kreuz in Burgau den ersten Tag im neuen Kindergartengebäude ganz anders vorgestellt. Statt regem Betrieb und spielenden Kindern sitzen die Kindergärtnerinnen am Dienstagvormittag verzweifelt in den leeren Räumen, die stellenweise noch an eine Baustelle erinnern. Ein Tag vor der geplanten Inbetriebnahme des Neubaus der Kindertagesstätte Heilig Kreuz traf die Nachricht sowohl die Verantwortlichen der Kita, als auch die Eltern der betreuten Kinder wie ein Schock: Das Landratsamt Günzburg verweigerte am Montag nach einer Begehung die Betriebsgenehmigung wegen sicherheitsrelevanter Mängel.

Bereits im Oktober 2021 begannen die Bauarbeiten in der Spitzstraße, nachdem das alte Kindergartengebäude abgerissen worden war. Der Eröffnungstermin musste bereits mehrmals verschoben werden, unter anderem, weil zwei voneinander unabhängige Wasserschäden den Zeitplan durcheinander brachten. Seit dem Abriss des alten Gebäudes waren die Kinder an drei Standorten in Unterknöringen untergebracht worden. Der Einzug der Kinder war jetzt für den 20. Februar organisiert und fest eingeplant. Das Landratsamt Günzburg stellte gravierende Gründe fest, warum die Abnahme nicht erfolgen konnte. Die Eltern wurden von der Kindergartenleitung am Montagnachmittag darüber informiert, dass es ab dem kommenden Tag vorerst keine Betreuung geben könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen