Klangvolle Meisterwerke und emotionale Höhepunkte

Im Albertus-Magnus-Haus Burgau fand das alljährliche Frühjahrskonzert der Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau e.V. statt. Unter der Leitung von Tanja Weiss präsentierte das Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm – von Klassik bis Pop – und begeisterte das Publikum. Den Auftakt gestaltete das Nachwuchsorchester der Musikschule Mindeltal unter der Leitung von Christian Weng. Mit dem „Mindeltal Marsch“, „Promenade“ und „Aus der neuen Welt“ von Jan de Haan zeigten die jungen Musiker*innen Spielfreude und musikalisches Talent. Besonders das Pippi-Langstrumpf-Arrangement als Zugabe sorgte für fröhliche Stimmung. Die Musikvereinigung eröffnete ihren Teil mit dem kraftvollen „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fucik, gefolgt von dem mystisch-majestätischen „Valhalla“ von James Hosay. Mit „Whispers from Beyond“ von Rossano Galante schuf das Orchester eine geheimnisvolle Atmosphäre, bevor es mit „Selections from Moana“ aus dem Disney-Film einen schwungvollen Übergang zur Filmmusik gab. Vor der Pause wurde Veronika Feil für 25 Jahre aktive Blasmusik vom ASM-Bezirk 12 geehrt – ein verdienter Moment der Anerkennung. Nach der Pause folgten emotionale und bildstarke Werke: „To a Special One“ von Fritz Neuböck berührte mit persönlicher Tiefe, „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler faszinierte durch seine musikalische Interpretation schmelzender Gletscher. Mit „At the Gate of God's Garden“ von Mathias Wehr wurde die Geschichte eines Streits und einer Versöhnung klanglich erzählt. Zum Abschluss dankte der scheidende Vorsitzende Michael Fritz allen Beteiligten. Mit dem Queen-Klassiker „Don't Stop Me Now“ und der Zugabe „Der Berg (g)ruft“ von Alexander Pfluger verabschiedete sich das Orchester mit kraftvollem Schwung. Das Publikum zeigte sich begeistert und spendete langanhaltenden Applaus.

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frühjahrskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis