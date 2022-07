Klassikrock mit Störchen beim Kultursommer in Burgau

Plus Beim Burgauer Kultursommer bringen Angus Court mit einem Premierenauftritt, die Rockheroes und der Nachwuchsstar Nina Cela das Schloss zum beben.

Noch am Nachmittag haben die Organisatoren vom Kultursommer bangen Blicks gen Himmel geschaut, als eine Gewitterfront über die Stadt hinweg zog. Doch beim rockigen Freitagabend machten ein paar Regentropfen den Besuchern beim Open Air im Burgauer Schlosshof nichts aus, denn zwei Bands und die erst 13-jährige Nina Cela aus Günzburg heizten ihnen mächtig ein.