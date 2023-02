Knapp 70 Aktive bei der Feuerwehr Burgau geehrt und befördert

Im Rahmen eines Neujahrsessens wurden die besonderen Verdienste von Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Burgau geehrt.

Ehrungen und Beförderungen werden bei einer Freiwilligen Feuerwehr normalerweise bei der Dienstversammlung vorgenommen. Bei der Vielzahl, die sich aufgrund der beiden Corona-Jahre angesammelt hatte, hätte das bei der FF Burgau den Rahmen gesprengt. Somit fanden die insgesamt 36 Beförderungen und Ehrungen für langjährige Dienstzeiten 33 Aktiver im Rahmen eines Neujahrsessens in der Burgauer Kapuziner-Halle statt. Eine Auszeichnung des Bayerischen Feuerwehrverbands gab es ebenfalls: für die Unterstützung durch die Feuerwehr Burgau bei der Überführung von Material in die Ukraine.

Kreisbrandrat Stefan Müller überreichte an Johannes Kramer und Markus Mändle, die sich mit dem vom Freistaat Bayern finanzierten modularen Gerätewagen Hochwasser der Burgauer Wehr an dem Transport beteiligt hatten, die Dankurkunde des Verbands. Robert Spiller, der 18 Jahre lang Kreisbrandrat war und im Dezember in den Feuerwehrruhestand getreten ist, wurde mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands Günzburg in Silber mit Kranz ausgezeichnet. Kommandant Hans-Peter Merz merkte an: Trotz aller Hektik und stetiger Einsatzbereitschaft dürfe etwas mehr Ruhe und Zeit für die Familie nicht in den Hintergrund treten. (AZ)