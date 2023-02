Körperverletzung beim Faschingstreiben in Unterknöringen

Unschöne Szenen ereigneten sich am Samstagabend nach dem Faschingsumzug in Unterknöringen. Mehrere Karnevalisten schlägerten sich. Dabei verletzte sich eine Person.

Während des Faschingsumzugs und den anschließenden Feierlichkeiten kam es am frühen Abend in der Binsentalstraße in Unterknöringen zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Karnevalisten. Wie die Polizeiinspektion in Burgau mitteilte, ist der genaue Ablauf der Auseinandersetzung noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bekannt ist jedoch nach Polizeiangaben, dass einer der Beteiligten eine klaffenden Platzwunde am Kopf sowie eine Verletzung an der Hand erlitt. Eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war notwendig. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert und zeigten sich teilweise uneinsichtig, weshalb die eingesetzten Beamten einen Platzverweis aussprechen mussten. (AZ)