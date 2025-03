Flaschenpfand hilft Rettungshunden: Mehr als 1500 Euro gespendet

Der V-Markt in Burgau hat auch in diesem Jahr die gesammelten Flaschenpfand-Spenden seiner Kunden an die Johanniter-Rettungshundestaffel Kötz übergeben. Mit einer Gesamtsumme von 1558,49 Euro wurde das Ergebnis des Vorjahres erneut übertroffen. Marktleiter Reinhard Salger übergab den Betrag persönlich an Peter Braun, stellvertretender Staffelleiter der Johanniter-Rettungshundestaffel Kötz, der gemeinsam mit Rettungshund Lenny die Spende entgegennahm. „Es ist einfach großartig, wie viele Menschen bereit sind, ihr Pfand für einen guten Zweck zu spenden“, betonte Salger. „Dass wir den Betrag erneut steigern konnten, zeigt das starke soziale Engagement unserer Kundschaft. Dafür ein herzliches Dankeschön!“

Auch Michaela Saiko, Leiterin der Rettungshundestaffel, zeigte sich begeistert: „Jeder gespendete Cent fließt direkt in die Ausbildung unserer Rettungshunde. Dank dieser Unterstützung können wir weiterhin Menschen in Not helfen.“ Die Spendensummen der vergangenen Jahre zeigen die stetige Steigerung des Engagements: Im Jahr 2023 wurden 1519,44€ gespendet, während es 2022 noch 1412,11 € waren. Die kontinuierliche Hilfe durch den V-Markt und seine Kunden leiste dabei einen wertvollen Beitrag. Die Johanniter-Rettungshundestaffel ist laut eigenen Angaben auf Spenden angewiesen, um die aufwendige Ausbildung und Ausrüstung der Teams zu finanzieren. (AZ)

Icon Vergrößern Reinhard Salger, Marktleiter V-Markt Burgau (links) und Peter Braun, stv. Staffelleiter Kötz, mit Rettungshund Lenny bei der Übergabe. Foto: Reinhard Salger Icon Schließen Schließen Reinhard Salger, Marktleiter V-Markt Burgau (links) und Peter Braun, stv. Staffelleiter Kötz, mit Rettungshund Lenny bei der Übergabe. Foto: Reinhard Salger