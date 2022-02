Konrad Barms Witwe bekommt seine Ernennungsurkunde zum Altbürgermeister

Jutta Barm nimmt an Stelle ihres verstorbenen Mannes das Dokument entgegen. In der Stadtratssitzung wird zudem das langjährige Mitglied Hermann Mühlbauer verabschiedet.

Der plötzliche, unerwartete Tod des langjährigen Burgauer Bürgermeisters Konrad Barm hatte nicht nur in der Stadt viele Menschen bewegt. Eigentlich hätte ihm am Dienstag in der Stadtratssitzung seine Ernennungsurkunde zum Altbürgermeister überreicht werden sollen - doch Barm war vor knapp einem Monat gestorben. Am Dienstagabend hat seine Witwe Jutta die Urkunde entgegengenommen.

Das langjährige Burgauer Stadtratsmitglied Hermann Mühlbauer (Mitte) hat aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niedergelegt. Bürgermeister Martin Brenner hat ihn verabschiedet. Dabei war auch Mühlbauers Ehefrau. Foto: Christian Kirstges

In der Sitzung wurde zudem Hermann Mühlbauer (ABB) verabschiedet, der nach gut 26 Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat als Stadtratsmitglied niedergelegt hatte. (cki)