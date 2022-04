Kontrollen in Burgau: Fast jeder zehnte Autofahrer war zu schnell unterwegs

Plus 60 Geschwindigkeitskontrollen fanden 2021 in Burgau statt. Ein Geschäft ist es für die Stadt allerdings nicht.

Die Kommunale Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte verfehlt ihre Wirkung nicht. Allzu flotte Autofahrer machen unliebsame Bekanntschaft mit Radarkontrollen, auch Parksünder kommen nicht immer ungeschoren davon. Eine von derzeit 47 Mitgliedsgemeinden der Verkehrsüberwachung ist die Stadt Burgau. Vertreten wird sie im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens von Grünen-Stadträtin Eveline Kuhnert. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats nannte sie einige der wichtigsten Zahlen, auch mit Blick auf Burgau.