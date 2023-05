Burgau

Kostenexplosion beim Hochwasserschutz schockt Burgauer Stadtrat

Plus Der Hochwasserschutz für Burgau kommt die Stadt teuer. Die Kommune will wegen der errechneten immensen finanziellen Belastungen mehr staatliche Hilfe.

Ein 100-jähriges Hochwasser bedeutet für die Stadt ein „hohes Schadenspotenzial“, wie es Jack Boyce vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) beschrieb. Mit einem umfangreichen Schutzkonzept soll das verhindert werden. Aber das wird teuer. Die von der Behörde präsentierte Kostenschätzung von mehr als 100 Millionen Euro hat den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend geschockt.

„Das ist ein ziemlicher Brocken“, bestätigt Martin Brenner gegenüber unserer Redaktion. Früher sei von ganz anderen Summen die Rede gewesen, so der Burgauer Bürgermeister. Aber schon 2010 habe er einen Bedarf von 100 Millionen Euro befürchtet. Dies hat sich nun bewahrheitet. Das WWA nannte immense Mehrkosten von 72 Prozent für die energieintensiven Baumaßnahmen als Grund der Ausgabenschätzung von 105,4 Millionen Euro, die für den 100-jährigen Hochwasserschutz notwendig seien. Noch 2016 habe der Betrag bei 61 Millionen Euro gelegen, so WWA-Planer Boyce, „aber seitdem ist einiges passiert“. Allein bei den Baupreisen betrage die Preissteigerung in den vergangenen Jahren 50 Prozent.

