Krankenpflegeverein Burgau feiert 120 jähriges Bestehen

Der Krankenpflegeverein Burgau e.V. konnte mit über 300 Personen sein 120-jähriges Jubiläum feiern. Nach der Begrüßung und Dankesworten (Mitarbeiterteam, Vorstand, Gönnern, Geschäftsleuten, Unterstützern, Ehrenamtliche und alle Mitwirkenden) durch den geschäftsführenden Vorstand Josef Knöpfle und Grußworten von Landrat Hans Reichhart und Ferdinand Munk fand die ökumenische Segnung durch Stadtpfarrer Simon Stegmüller und Pfarrer Norbert Riemer statt. Die Festrede hielt die zweite Bürgermeisterin, Martina Wenni-Auinger. Die Vorsitzende des historischen Vereins, Irmgard Gruber-Egle, hat die von ihr erstellte Chronik vorgestellt, die reißenden Absatz fand. Die Veranstaltung wurde durch die Handschuhmacher Blaskapelle musikalisch begleitet. Besondere Freude machte den Gästen auch der Auftritt des Heimat- und Volkstrachtenvereins "Untermindeltaler" Burgaus. Neben den verschiedenen Programmpunkten blieb noch genügend Zeit, die Einrichtung zu besichtigen und mit den Pflegekräften über die verschiedenen Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten ins Gespräch zu kommen.

