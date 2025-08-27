Kreis- und gauübergreifende Freundschaft bei den Schützen

Die Gau- und Landkreisgrenzen hindern die Burgauer königlich privilegierte Schützengesellschaft und den Schützenverein Jägerblut aus Neumünster nicht daran, sich in freundschaftlicher Verbundenheit in Wettkämpfen zu messen und gemeinsam zu feiern. Besonders in der wettkampffreien Sommerzeit sind solche Veranstaltungen willkommen. Mit einer kuriosen Auswertung auf der neuen elektronischen Anlage in Burgau, bei der nur die Kommawerte der Ringe gezählt wurden, waren Spaß und Überraschungen sicher. Eine 5,9 zählte dabei deutlich mehr wie eine 10,0 und war unmöglich vorherzusagen. Mit jedem Schuss änderte sich die Platzierung der Schützen auf der Anzeige zur Freude der Zuschauer und am Ende lagen gleich zwei Burgauer vorn. Gewertet wurden aber die Ergebnisse der besten neun Schützen des jeweiligen Vereins. Und auch da hatten die Burgauer die Nase vorn und konnten die Wanderscheibe des Freundschaftsschießens wieder in die Mindelstadt zurückholen. Die Jägerblutschützen bekräftigten, dass dies nur ein vorübergehender Zustand sei und die Revanche beim nächsten Freundschaftsschießen erfolge.

