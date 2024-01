Burgau

Kreuzworträtsel sind die große Leidenschaft von Aloisia Ortner aus Burgau

Plus Aloisia Ortner aus Burgau feiert ihren 90. Geburtstag. Warum die Allgäuerin hier landete und wie sie sich körperlich und geistig fit hält.

Von Peter Wieser

Wenn man genau zuhört, dann lässt sich bei Aloisia Ortner ein bisschen das Allgäuerische heraushören, also Worte wie "luaga" oder "it" – obwohl sie seit mehr als 60 Jahren in Burgau lebt. Sie stammt nämlich aus Ottobeuren, wurde aber 1955 Burgauerin. Am 15. Januar feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Wie kommt man aus dem Unterallgäu, wo Aloisia Ortner aufgewachsen ist, in die Markgrafenstadt? Sie erzählt: "Über den Trachtenverein in Ottobeuren und den Trachtenverein in Burgau." So habe sie ihren Ehemann Johann, einen Burgauer, kennengelernt, und so sei sie dann mit 21 Jahren hierhergekommen. Nur das mit dem Nebelwetter manchmal, das sei für sie damals schon ein bisschen ungewohnt gewesen. Den Nebel habe es bei ihr daheim so nicht gegeben. Und wenn, dann sei der immer schnell weggegangen, sagt die Jubilarin und lacht.

