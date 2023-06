Kritische Stimmen: Das sagen die Stadtratsfraktionen zum Haushalt

Plus Mit Sorge blicken die Fraktionen auf die Betriebskosten der Burgauer Stadtverwaltung. Die Grünen monieren zudem den Zeitpunkt der Haushaltsberatung.

Mit den Stimmen aller Rätinnen und Räten der Fraktionen und politischen Gruppierungen wurde im Stadtrat der Etat für den Haushalt 2023 beschlossen. In ihren Stellungnahmen haben die Sprecherinnen und Sprecher die Hintergründe zum Haushalt analysiert und kommentiert.

Manfred Hammerschmid von der CSU betonte, man müsse für den großen Brocken der Investitionen Lösungen erarbeiten und die Finanzierung sicherstellen. Manchmal diskutiere man zu lange über Dinge, die Burgau nicht voran brächten. Bei großen finanziellen und zukunftsweisenden Entscheidungen hingegen halte man sich oft zurück. Bei den stetig laufenden Ausgaben brauche es eine Trendumkehr. Dort sei das Einsparpotenzial zu suchen. Der Hochwasserschutz sei finanziell kaum zu stemmen. Daher sei es gut, dass der Bürgermeister sich beim Freistaat für eine Deckelung einsetzt.