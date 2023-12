Kulturprogramm: Das ist 2024 in der Stadt Burgau geboten

Im neuen Jahr findet in der Markgrafenstadt ein buntes Kulturprogramm mit Veranstaltungen rund um Theater, Musik und Literatur statt. Das ist alles geboten.

Auch für 2024 hat die Stadt Burgau wieder ein spannendes Kulturprogramm zusammengestellt, das sich aus verschiedensten Bereichen der Unterhaltung speist. Neben alt bekannten begrüßen Sie auch einige neue Künstler.

Musikalisch unterhalten beispielsweise The Eric Clapton Tribute Band „Slowhand“, Anna-Carina Woitschack, die Rockband Mix Tape oder der Barbershop-Herrenchor „Herrenbesuch“. Der neunte Kultursommer im Schlosshof Burgau lädt an vier thematisch geordneten Tagen wieder zum Feiern in den Schlosshof ein und die Musikschule Mindeltal präsentiert einen Operetten- und Musicalabend sowie Ritter Rost. Natürlich kommt auch die Volksmusik nicht zu kurz: Die Geschwister Niederbacher begeistern Ihre Fangemeinde in der Kapuziner-Halle. Und neben weiteren musikalischen Schmankerln ist wieder ein Schwerpunkt auf unsere regionalen Künstler gelegt. Mit Out In The Sticks, Acoustic Gentlemen, Zydeco Annie und Swamp Cats, Michael Fischer, The Beatels oder Susanne Steinle wird das reiche Kulturschaffen in der Region auf die Bühne gebracht. Aus dem Bereich Kleinkunst und Kabarett ist Brustmanns Lust mit von der Partie. Abgerundet wird das Programm mit dem Adventskonzert „Sinfoglesia“ und es wird an das traditionelle Jahresabschlusskonzert gedacht, welches 2024 von Claudia und Michael Smalko präsentiert wird.

Das vollständige Programm sowie Informationen zum Ticketverkauf sind auf der Internetseite der Stadt Burgau zu finden. (AZ)