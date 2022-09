Im KZ-Außenlager trafen Fortschritt und menschliches Leid zusammen

Plus Mit ihrem Buch über das Waldwerk Kuno I und das KZ-Außenlager Burgau beleuchtet Martina Wenni-Auinger ein dunkles Kapitel in der Markgrafenstadt.

Dass es da gegen Ende des Zweiten Weltkriegs etwas in Burgau gab, das war unter der Bevölkerung bekannt. Die Rede ist vom KZ-Außenlager Burgau: Es befand sich nicht irgendwo versteckt im Wald, sondern direkt hinter dem früheren Sportplatz. "Jeder ist eigentlich daran vorbeigelaufen", erklärt Martina Wenni-Auinger, gebürtige Burgauerin und Zweite Bürgermeisterin der Markgrafenstadt. Man habe die Insassen, überwiegend jüdische KZ-Häftlinge, die für den Zusammenbau des "Messerschmitt-Wunderflugzeugs ME 262 "vorgesehen gewesen seien, auch zu Gesicht bekommen.