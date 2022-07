Burgau

11:39 Uhr

Ladendieb hat in Burgau gleich zweimal Kontakt mit der Polizei

Ein Mann will einen Akku in Burgau stehlen. Wenige Stunden später hat er erneut Ärger mit der Polizei - diesmal wegen eines Fahrrads.

Ein Mann will einen Akku in Burgau stehlen. Wenige Stunden später hat er erneut Ärger mit der Polizei - diesmal am Bahnhof in Burgau.

Am Freitag gegen 10 Uhr hatte laut Polizei ein 57-jähriger Mann in einem Geschäft für Handwerkerbedarf in der Schlesier Straße in Burgau einen Akku für ein Makita Baustellenradio im Wert von 80 Euro entwendet. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. Am Spätnachmittag desselben Tages wurde der Mann von einem 17-Jährigen am Bahnhof in Burgau angetroffen. Der 57-Jährige hatte das Fahrrad des Jugendlichen bei sich. Dieser erkannte sein Fahrrad wieder und sprach den 57-Jährigen an. Durch die hinzugerufene Polizei wurde ermittelt, dass das Fahrrad vor etwa zwei Wochen am Bahnhof in Burgau von einem 65-jährigen Mann entwendet wurde. Der 65-Jährige hatte das Fahrrad dann seinem 57-jährigen Kumpel „geschenkt“. Gegen den 65-Jährigen wurde Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls und gegen den 57-Jährigen wurde Strafanzeige wegen Hehlerei erstattet. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 200 Euro. (AZ)

Themen folgen