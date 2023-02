Landratsamt will Einvernehmen aus Burgau für Bauprojekt ersetzen

Das Tauziehen um die Genehmigung zum Bau eines Mehrfamilienhauses in Burgau geht weiter. Nun will das Landratsamt die Genehmigung ersetzen. Würde die Stadt dagegen klagen?

Nachverdichtung ja – aber nicht um jeden Preis. Das war bereits im September das Ergebnis im Bauausschuss, als es um das geplante zweigeschossige Mehrfamilienhaus in der Landrichter-von-Brück-Straße ging. Der Bauherr beantragte damals den Neubau mit sieben Wohnungen und einer Tiefgarage. Für die meisten Mitglieder des Bauausschusses war die vorgesehene Bebauung zu massiv. Daher wurde der Antrag abgelehnt. Nun landete er erneut auf dem Tisch im Bauausschuss. Das Bauamt für den Landkreis Günzburg will die Entscheidung der Stadt Burgau korrigieren.

So schnell wie das Bauvorhaben in der Landrichter-von-Brück-Straße die Runde machte, so schnell füllte sich auch eine Unterschriftenliste besorgter Bürgerinnen und Bürger, die den Bauausschuss auf ihre Einwände gegen das ihrer Ansicht nach zu üppige Mehrfamilienhaus aufmerksam machen wollten. Die Rätinnen und Räte diskutierten über die innerstädtische Nachverdichtung und über die grundsätzliche Notwendigkeit, neuen Wohnraum zu schaffen. Gebaut werden sollte das zweigeschossige Haus mit seinen sieben Wohnungen, zwölf oberirdischen Parkplätzen und einer Tiefgarage lieber doch nicht. Die harmonische Umgebungsbebauung gehe verloren, da in der Siedlung vornehmlich Einfamilienhäuser stehen. Zu massiv sei das Bauvorhaben und ließe sich nicht in die Umgebung einfügen, lautete damals die einhellige Meinung.

Laut Landratsamt besteht ein Rechtsanspruch auf die Baugenehmigung

Nun meldete sich das Landratsamt Günzburg zu Wort. In einer Stellungnahme weist das Günzburger Bauamt darauf hin, dass das Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist. Das Wohnhaus orientiere sich sehr wohl hinsichtlich der Grundfläche an dem Rahmen der Umgebung, denn die Fläche der Tiefgarage, auch wenn der Einfahrtsbereich zu sehen ist, sei optisch nicht wahrnehmbar. Auch in Anbetracht der Geschosszahl könne das Vorhaben aus ortsplanerischer Sicht befürwortet werden. Daher hätte das gemeindliche Einvernehmen nicht zu Recht versagt werden können, vielmehr bestehe ein Rechtsanspruch darauf, ist der Stellungnahme zu entnehmen. Das Landratsamt Günzburg fordert daher die Stadt Burgau auf, die bisherige Entscheidung bis Ende März nochmals zu überdenken oder eine Stellungnahme zu formulieren.

Frank Rupprecht (CWG) wollte wissen, was wäre, wenn die Stadt Burgau von ihrer Sichtweise nicht abrückte und somit das gemeindliche Einvernehmen ersetzt würde: "Klagen wir dann dagegen?" Das müsse wiederum der Stadtrat entscheiden, erwiderte Bürgermeister Martin Brenner (CSU). Für Rupprecht sei es in der Konsequenz nur folgerichtig, nicht einzuknicken. "Unsere Meinung war klar, seine Meinung muss man vertreten und versuchen sein Recht durchzusetzen." Daher schlug Rupprecht vor, die Entscheidung mit allen Stadträtinnen und Stadträten zu diskutieren und daher nicht im Bauausschuss darüber zu entscheiden. Dem Vorschlag stimmte das Gremium zu.

Orgel in der Kirche Mariä Opferung in Großanhausen wird saniert

Zustimmung fand auch der denkmalschutzrechtliche Antrag zur Reinigung und Sanierung der Orgel in der Kirche Mariä Opferung in Großanhausen. Brenner teilte mit, dass die letzte Reinigung und Instandsetzung, bei der unter anderen die Orgelpfeifen in Zinn erneuert worden sind, vermutlich schon 40 Jahre zurückliege. Daher sei die Orgel sehr stark verschmutzt und klinge nicht mehr gut. Auch die Balg- und Windanlage sei in einem desolaten Zustand. Die Orgel müsse in sämtliche Teile zerlegt und gereinigt werden. Holz- und Metallpfeiffen würden überholt und die Windanlage repariert werden. Kosten entstehen für die Stadt Burgau keine. Die Stadt müsse ihr Einvernehmen geben, so Brenner, weil es sich um einen denkmalschutzrechtlichen Antrag handle.