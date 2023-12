Burgau

Langer Applaus: Konzert der Burgauer Musiker kommt bestens an

Ein umjubeltes Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gaben der Kammerchor und die Orchesterwerkstatt Burgau mit Vokal-Gastsolisten am zweiten Adventssonntag.

Plus Zwei Burgauer Ensembles und Gast-Solisten präsentierten ein adventliches Kirchenkonzert mit Bach, Händel und einem kurzen Ausblick in unsere Zeit.

Für Begeisterung sorgte das Adventskonzert in der Burgauer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Mitwirkende waren die Orchesterwerkstatt und der Kammerchor Burgau sowie Christoph Teichner an der Orgel und die Gast-Solisten Gabriele Weinfurter (Alt), Gerlinde Sämann (Sopran), Gerhard Hölzle (Tenor) und Ansgar Theis (Bass). Die musikalische Leitung hatte Markus Putzke. Die Bratschistin Christiane Hein übernahm die organisatorische Leitung. Sie sagte: "Wir wollten mit der Programmauswahl zeigen, dass es außer Bachs Weihnachtsoratorium noch weitere Kantaten mit Weihnachtsbezug gibt."

In Burgau gab es Bachs Weihnachtsoratorium zu hören

Aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium waren die Kantaten eins und sechs zu hören. Nummer eins beschäftigt sich mit der Geburt in der Krippe, Nummer sechs mit den Heiligen Drei Königen. Bachs Werk besteht aus prachtvollen Chorpassagen, rezitativisch vorgetragenem Evangeliumstext und kommentierenden Arien. Eine ähnliche reflektierende Funktion wie die Arien haben die traditionellen Weihnachtslieder, die Bach im Chorsatz arrangiert hat. So erklingt zum Beispiel „Ich steh an deiner Krippen hier“ in perfekt aufeinander abgestimmtem vierstimmigem Satzgesang. Die Evangelienrezitationen des Tenors klingen wie spannende Filmmusik. In der Arie „Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen“ bedroht eine Frauenstimme König Herodes wegen seines heuchlerischen Verhaltens. Gelungen ist auch die Eröffnung des Oratoriums mit Pauken und Trompeten. Aufwärtsdreiklänge erwecken den Eindruck, als öffnete sich das himmlische Tor. Danach jubelt der Chor in rasanten chromatischen Wellen „Jauchzet, frohlocket, preiset die Tage!“.

