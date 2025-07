Langjährige Mitarbeiterin in Ruhestand verabschiedet

Nach vielen Jahren engagierter und erfolgreicher Tätigkeit verabschiedete sich Hildegard Lauter zum 31.3.2025 in den Ruhestand. Der Familienbetrieb Kerzen Bader in Burgau würdigte ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihre Verdienste. Hildegard Lauter trat im jungen Alter ihre Lehre zur Verkäuferin in das Unternehmen ein und war seither eine tragende Säule im Familienbetrieb. Durch ihr Fachwissen, ihre Loyalität und ihr unermüdliches Engagement hat sie maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Besonders geschätzt wurden ihre Zuverlässigkeit, ihr Teamgeist und ihre Fähigkeit, auch in herausfordernden Zeiten tatkräftig anzupacken. Wachsziehermeister Edgar Bader bedankte sich in seinen Abschiedsworten: „Unsere Hilde war immer für das Geschäft da.“ Zusammen mit seiner Frau Elke Bader bedankten sie sich zusammen von Herzen für die vielen Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit und wünschten ihr für den neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Freude und viel Erfolg bei ihren zukünftigen Vorhaben. Ganz wird sich Hildegard Lauter noch nicht zurückziehen, sie wird dem Betrieb noch mit ein paar Stunden zur Seite stehen.

