Lastwagenfahrer touchiert Pannenauto und fährt einfach weiter

Auf der A8 Höhe Burgau musste eine Frau mit ihrem Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen halten. Ein Lastwagen riss beim Vorbeifahren den Außenspiegel ab.

Am Mittwoch war eine 43-Jährige mit ihrem Auto auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Aufgrund einer Panne musste sie auf Höhe Burgau auf dem Seitenstreifen anhalten. Während die Frau auf den Abschleppdienst wartete, touchierte ein bislang unbekannter Sattelzug das stehende Pannenfahrzeug und riss hierbei den Außenspiegel ab. Der Führer des Sattelzuges fuhr daraufhin, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, unerlaubt weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)