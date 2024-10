„Ich bin erst seit drei Jahren hier“, erzählt Hans-Dieter Neuland. Aufgewachsen in Frankfurt am Main, lebte er lange Zeit im nahegelegenen Oberursel am Taunusrand, später, nach seiner Pensionierung, bei Saarbrücken und jetzt im Haus seiner Tochter Ines und seines Schwiegersohns Richard in Unterknöringen. Am Dienstag feiert er seinen 90. Geburtstag.

