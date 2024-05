Die Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer in Burgau und Leipheim

Zwei betrunkene Autofahrer waren am Dienstagabend und in der Freinacht im Landkreis Günzburg unterwegs. Das hat Konsequenzen.

Mit jeweils etwa einem Promille hat die Polizei zwei Autofahrer in Burgau und Leipheim erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend gegen 20 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Burgau bei einem 30-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Mühlstraße unterwegs, der Beifahrer hatte während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Bei dem Fahrer ordneten die Beamten daher eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wenige Stunden später am Mittwoch gegen 1 Uhr fiel ein 37-jähriger Autofahrer einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg auf, da dieser deutliche Fahrfehler machte. Bei einer anschließenden Kontrolle im Bereich der Langenauer Straße in Leipheim führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von knapp unter einem Promille ergab. Da der Fahrer Ausfallerscheinungen zeigte und der Alkoholwert im Grenzbereich lag, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme und die Staatsanwaltschaft Memmingen die Beschlagnahme des Führerscheins an. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Verfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr. (AZ)