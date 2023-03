Kontrollen an der A8: Zweimal fehlt die deutsche Fahrerlaubnis

Die Verkehrspolizei Günzburg hat zwei Führerscheine genau untersucht. Mit der montenegrinischen und der chinesischen Fahrerlaubnis durften die Männer nicht weiter.

Bei einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle auf der A8 bei Burgau am Donnerstagabend haben die kontrollierenden Beamten der Verkehrspolizei Günzburg die Fahrerlaubnis eines Mannes genauer in Augenschein genommen. Der 36-jährige Mann zeigte seinen montenegrinischen Führerschein vor. Die Beamten ermittelten im Rahmen der Kontrolle, dass der Fahrer seit über drei Jahren in Deutschland wohnt. In Folge dessen hätte er laut Angaben der Polizei seine Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Auch ein Mann aus Taiwan bekommt nach Kontrolle an der A8 eine Anzeige

Eine ähnliche Kontrolle führte die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg bereits am Donnerstagnachmittag durch. Hierbei stellten sie an der Tank- und Rastanlage Leipheim bei einem 43-jährigen taiwanesischen Staatsbürger fest, dass dieser seit etwa zwei Jahren in Deutschland wohnt und nach wie vor mit seiner chinesischen Fahrerlaubnis in Deutschland fährt. Auch hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)