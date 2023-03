Lenkzeit von 44 Stunden: Polizei kontrolliert Lkw-Fahrer an der A8

Der Fahrer eines rumänischen Sattelzugs durfte so nicht wieder auf die Autobahn: Über 400 Kilometer lang wurden Zeiten nicht erfasst. Und nicht nur das.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Freitag kurz nach Mitternacht an der Autobahnanschlussstelle Burgau einen rumänischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten des 32-jährigen türkischen Berufskraftfahrers deckten die Schwerverkehrsspezialisten auf, dass sich dieser Fahrer wohl nicht sonderlich um die Einhaltung der vorgeschriebenen Zeiten gehalten habe. So fuhr er laut den gesicherten Daten kurz vor der Kontrolle über 400 Kilometer ohne Aufzeichnung seiner Zeiten, indem er die Fahrerkarte nicht benutzte. Bei weiteren Fahrten ohne Karte legte der Berufskraftfahrer insgesamt über 4000 Kilometer zurück, berichten die Beamten weiter.

44 Stunden am Steuer war ein Lkw-Fahrer, der an der A8 kontrolliert wurde

Es hätten sich somit mehrfach Lenkzeiten von über 20 Stunden statt der maximal erlaubten zehn Stunden ergeben. Einmal seien es laut Polizei sogar 44 Stunden gewesen. Ruhezeiten verkürzte der Fahrer auf knapp unter zwei Stunden statt der notwendigen mindestens neun Stunden. Auch die notwendige Fahrerbescheinigung für Transporte innerhalb der EU fehlte, so der Bericht der Polizei. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, damit der Fahrer seine Tagesruhezeit einbringen konnte. Auch forderten die Beamten Sicherheitsleistungen für den Fahrer und das Unternehmen im mittleren vierstelligen Bereich ein. (AZ)