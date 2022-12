Burgau, Limbach

07:00 Uhr

"Die Hirten von Bethlehem" werden zum musikalischen Weihnachtsgeschenk

Einen langen Atem hat Bernhard Löffler benötigt, bis nun das Werk Kempters nach über 160 Jahren wieder aufgeführt werden kann. Am 29. Dezember ist es in der Stadtpfarrkirche Burgau soweit.

Plus Nach über 160 Jahren erklingt erstmals wieder das lange verschollene Werk des Limbacher Komponisten und Kirchenmusikers Karl Kempter – und das in seiner Heimat.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es ist eine erstaunliche Lebensgeschichte mit einem Ende, das man keinem wünscht: In ärmlichen Verhältnissen wuchs Karl Kempter vor rund 200 Jahren in Limbach bei Burgau auf. Er war das siebte und jüngste Kind eines Lehrerehepaars. Schnell erkannte Vater Mathias die musikalische Begabung des Sohnes. Bereits im Alter von zwölf Jahren kam der Bub nach Augsburg zur Musikausbildung bei Michael Keller, Organist und Chorregent an St. Ulrich und Afra.

