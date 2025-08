Lions Club Günzburg spendet 10.000 Euro an Theater Burgau

Der Lions Club Günzburg hat dem Theater Burgau eine Spende in Höhe von 10.000 Euro überreicht. Die Zuwendung wurde gezielt zur Sanierung des Theaterbodens verwendet, der im Zuge des verheerenden Hochwassers im Jahr 2024 stark beschädigt wurde. „Nach dem Hochwasser standen viele Einrichtungen vor großen Herausforderungen – auch das Theater Burgau, das ein wichtiger kultureller Treffpunkt für unsere Region ist“, sagte der Präsident des Lions Clubs Günzburg bei der symbolischen Scheckübergabe. „Wir möchten mit unserer Spende dazu beitragen, dass das Theater wieder in vollem Glanz erstrahlen kann.“ Das Hochwasser hatte Ende Mai 2024 Teile des Gebäudes unter Wasser gesetzt, wodurch der Boden im Bar- und Gästebereich vollständig erneuert werden musste. Das Team des Theaters zeigte sich sichtlich bewegt. „Wir sind dem Lions Club Günzburg außerordentlich dankbar für diese Unterstützung“, sagte Frau Dörte Trauzeddel. „Die Spende brachte uns der Wiedereröffnung ein großes Stück näher und zeigt, dass wir in der Region nicht allein sind.“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!