Lkw-Fahrer bedient sein Navi und kommt dabei von A8 ab

Auf Höhe Burgau kommt es am Donnerstagvormittag auf der A8 zu einem Unfall. Zur Bergung des Sattelzuges wurden zwei Fahrstreifen gesperrt.

Ein 40-jähriger Berufskraftfahrer ist am Donnerstagvormittag mit seinem Sattelzug auf der A8 Richtung München unterwegs gewesen und soll dabei Höhe Burgau sein Navigationsgerät bedient haben. Aufgrund dieser kurzen Ablenkung kam er laut Bericht der Verkehrspolizei Günzburg nach rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte über den Grünstreifen neben der Autobahn. Zur Bergung des Fahrers wurde dann auch die Feuerwehr Günzburg alarmiert. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus seinem verunfallten Fahrzeug befreien.

Nach Navi-Unfall ist die A8 Richtung München gesperrt

Andere Verkehrsteilnehmer wurden ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen, so die Beamten. Zur Bergung des Sattelzuges musste allerdings schweres Gerät eines ansässigen Bergungsunternehmens herangeführt werden. Auch wurden zwei Fahrstreifen während der Bergung gesperrt. Der laut Polizei doch erhebliche Rückstau von bis zu fünf Kilometern ist durch die Feuerwehr Günzburg mit Unterstützung durch das THW Günzburg und die Autobahnbetreiberfirma Pansuevia abgesichert worden. Der Gesamtschaden stand am Unfalltag noch nicht fest, dürfte jedoch im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige. (AZ)