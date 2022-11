Lkw-Fahrer zu schnell und unter Drogen auf der A8 unterwegs

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrolliert an der Anschlussstelle Burgau einen italienischen Lkw. Ein Schnelltest zeigt, dass der Fahrer Drogen konsumierte.

Da ein italienischer Lkw mit Anhänger offensichtlich zu schnell auf der A8 unterwegs gewesen ist, unterzogen Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm das Gespann am Sonntagvormittag an der Anschlussstelle Burgau einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer, ein 42-jähriger Italiener, zeigte laut Bericht der Polizei bei der Kontrolle Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv und zeigte den Konsum von THC an.

Fahrer muss nach Kontrolle an der A8 zahlen

Bei der Überprüfung der im Lkw aufgezeichneten Geschwindigkeit bestätigte sich auch der Verdacht der Geschwindigkeitsüberschreitung. Mehrfach fuhr der Mann bis zu 28 km/h schneller als erlaubt. Nach einer Blutentnahme zum Beweis der Drogenfahrt musste der Italiener eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich hinterlegen. Bis zum Abbau der Drogen im Blut untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. (AZ)