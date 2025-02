Ludwig Glink ist neues Stadtratsmitglied in Burgau

In der jüngsten Stadtratssitzung in Burgau wurde Ludwig Glink offiziell als neues Stadtratsmitglied für die CWG vereidigt und ist damit ab sofort Teil des Gremiums. Er rückt für Frank Rupprecht nach, der seit 2014 für die „Christliche Wählergemeinschaft Burgau mit Ortsteilen e.V.“ (CWG) im Burgauer Stadtrat gewesen war und mit der Februar-Sitzung aus seinem politischen Ehrenamt ausgeschieden ist. Dieser legte seine Tätigkeit als Mitglied des Stadtrates aus persönlichen Gründen nieder.

Ludwig Glink übernimmt alle Ausschusssitze seines Vorgängers Frank Rupprecht

Frank Rupprecht war Mitglied im Bau- und Umweltausschuss, im Jugend-, Kultur- und Sportausschuss sowie Stellvertreter im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss. Ludwig Glink übernimmt zukünftig alle Ausschusssitze seines Vorgängers. Den Fraktionsvorsitz der CWG, den bisher auch Frank Rupprecht innehatte, tritt sein bisheriger Stellvertreter Ralf Stambusch an.

Glink führt seit 2007 die Autohaus Glink GmbH in der Pommernstraße in Burgau. Seine Erfahrungen als Geschäftsmann bringt er künftig in seine politische Arbeit ein. „Als neues Mitglied des Stadtrats von Burgau freue ich mich darauf, mich für meine Stadt und ihre Ortsteile einzusetzen und etwas für unsere Gemeinschaft zu bewirken. Mein Fokus liegt auf den Anliegen vor Ort – den Dingen, die den Alltag der Bürgerinnen und Bürger verbessern.“ (AZ)