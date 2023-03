"Made in West Germany": Viel mehr als nur Nostalgie in Burgau

Plus Im Neuen Theater erleben die Gäste eine amüsante und prickelnde Geschichtsstunde mit Kultschlagern aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Kultschlager aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind gefragt. Die großen Sender bieten sie inzwischen zur besten Sendezeit an. Der Reiz des Nostalgischen zündete auch bei den Premierenbesuchern von „Made in West Germany“ im Neuen Theater Burgau. Es begann, mitzusingen und rhythmisch zu klatschen, als Songs von Peter Maffay und Katja Epstein erklangen, angekündigt vom legendären Hitparade-Moderator Dieter Thomas Heck.

In diesem, den vergleichsweise ruhigen 80er-Jahren gewidmeten Teil der musikalischen Zeitreise von der Nachkriegszeit bis zum Mauerfall war die Distanz der vier Akteure zu dem, was sie sangen und darstellten, am geringsten. Aber spürbar war auch hier noch die Absicht, das Publikum nicht in den puren Genuss nostalgischer Gefühle zu entlassen. Das Lebensgefühl einer Zeit wiederzuerwecken oder es nur demonstrierend vorzuführen, das ist eben zweierlei. Ein Theater, das etwas auf sich hält, verweigert sich der puren nostalgisch-romantischen Identifikation und Verklärung. Und deswegen ist „Made in West Germany“ vor allem ein Lehrstück, gleichsam eine höchst unterhaltsame und raffiniert komponierte musikalische Geschichtsstunde.

Viereinhalb Jahrzehnte werden in Burgau musikalisch abgedeckt

Der Bogen, der hier gespannt wird, ist klar definiert: Er setzt an mit der deutschen Nationalhymne, vom Trommelwirbel militärisch unterfüttert, und er endet mit dem Satz „Freiheit ist das Einzige, was zählt“. Viereinhalb Jahrzehnte sind zu bewältigen, und auch der in der Nachkriegshistorie Beschlagene dürfte überrascht sein angesichts der Dichte und Fülle des Materials von „Made in West Germany“. Jahre der Mangelwirtschaft, Fußballweltmeisterschaften, Szenarien eines potenziellen Dritten Weltkriegs, Wirtschaftswunder, Frauenemanzipation, antiautoritäre Erziehung und sexuelle Befreiung, Hippiekultur und Drogenexperimente, Ostpolitik, Terrorismus, Wettrüsten, Tschernobyl und der Fall der DDR nach einer unblutigen Revolution – all das führte zu einer beispiellosen Veränderung des Selbstverständnisses der Bürger. Nicht von ungefähr setzte das Autorenkollektiv die Regierungserklärung von Willy Brandt zum Thema „Mehr Demokratie wagen“ in den Mittelpunkt des Liederabends.

Kurzweilig und amüsant sind die lehrreichen 100 Minuten. Rückgrat von „Made in West Germany“ sind die Lieder, oft mehrdimensional interpretiert, indem die Akteure unterschiedliche Positionen beziehen. Erzählpassagen schaffen eine emotionale Nähe, zeugen von Betroffenheit. In den überleitenden Kurzszenen kommt es zum Austausch über die Ereignisse. Hier prallen die unterschiedlichen Positionen der Akteure aufeinander, wird das Konfliktpotenzial erlebbar. Immer wieder blitzen erhellende Informationen auf, beispielsweise darüber, dass den Frauen lange Zeit ganz selbstverständliche Rechte vorenthalten waren. Sorgsam ausgewählt sind die Einblendungen von Nachrichten aus Funk und Fernsehen. Wer erinnert sich noch, wie Bundeskanzler Helmut Schmidt aussah, als er die Bürger beschwor, im Kampf gegen den Terrorismus auf die Staatsmacht zu vertrauen? Und natürlich, der projizierte Fernsehapparat verändert sich mit der Zeit.

Vier Autoreifen und ein rotes Sofa auf der Bühne des Neuen Theaters

Bei so viel dramatischem Potenzial kommt die Inszenierung ohne Bühnenbild aus. Ein Waschkorb mit Utensilien, vier überbreite Autoreifen, ein rotes Sofa, auf einem mit Teppichboden überzogenen und fahrbarem Bühnenbrett, das ist alles. Mehr wäre zu viel, schließlich nennt sich das Stück im Untertitel „Liederabend zur Deutschen Einheit“ und der Musik sollte sich alles andere unterordnen. Fred Brunner zog vom Klavier und Keyboard aus die musikalischen Fäden. Auffallend effektvoll ist sein Spiel, wenn er mit der linken Hand am Klavier den Bass spielt und mit der rechten die Melodica. Winfried Gropper glänzte als Multitalent, als Schlagzeuger, Sänger und Akteur in den verschiedensten Rollen, vom tumben Proleten bis zum smarten Moderator. Daniela Nering mimte das Hausfrauenglück, durfte sich aber als Sängerin emanzipieren. Dörte Trauzeddel genoss sichtlich ihre Rolle als permanenter Gegenpart, als aufbegehrende Jugendliche, als kämpferische Emanze und als Stimme der ehemaligen DDR. Ihre gesangliche Anklage an Egon, sie trinke nur aus Frauenfrust, endete in einem wütenden, an die Grenze gehenden Crescendo. Das Publikum war begeistert.

Weitere Aufführungstermine sind 31. März, 1., 15. und 16. April.