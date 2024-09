In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Mähroboter, der sich im Garten eines Anwesens in der Haldenwanger Straße in Burgau befand, von einem oder mehreren Tätern gestohlen. Der Roboter war von der Marke „Viking“. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

