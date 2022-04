Malaktion: Das Burgauer Wahrzeichen auf einem Osterei

Der Burgauer Kulturamtsleiter Stefan Siemons ist froh, dass das kulturelle Leben wieder Fahrt aufnimmt. Für die Malaktion unserer Redaktion spielt das Burgauer Wahrzeichen die Hauptrolle.

Ostern, Frühling alles blüht auf - so auch endlich wieder das kulturelle Leben. Einen, den das auf jeden Fall auch beruflich freut, ist Burgaus Kulturamtsleiter Stefan Siemons. Er schreibt: "Das letzte Osterei habe ich wohl vor mehr als zehn Jahren bemalt. Damals mit unseren Kindern Clara und Philipp als sie noch kleiner waren. Diese fragile Arbeit war nicht nur für die Kleinen eine Herausforderung und nicht jedes ausgeblasene Ei hat es an den Osterstrauß geschafft. Da wir aber alle gerne Spätzle essen, war das nicht so schlimm, wenn in den Teig auch mal ein Ei mehr gekommen ist. Dieses spezielle Ei habe ich mit Bleistift und Filzstiften gezeichnet und bemalt. Entstanden ist es innerhalb einer halben Stunde auf unserer Terrasse bei morgendlichem Sonnenschein und herrlichem Vogelgezwitscher.

Burgaus Wahrzeichen ziert das Osterei von Kulturamtsleiter Stefan Siemons Foto: Siemons

Ich habe nicht lange überlegen müssen, welche Motive ich wähle, denn zurzeit bin ich sehr glücklich darüber, dass das Kulturleben auch in Burgau nach zwei Jahren wieder "volle Fahrt" aufgenommen hat. Daher habe ich neben dem Burgauer Wahrzeichen, dem Blockhausturm, Musiknoten, Violin- und Bassschlüssel stellvertretend für Konzerte sowie die zwei Theatermasken, die für Tragödie und Komödie aber sicher auch für Kabarett stehen dürfen, gewählt. Natürlich gab es auch in der Pandemiezeit immer mal wieder kurze Phasen, in denen Kulturveranstaltungen möglich waren. Aber Zugangsbeschränkungen, Höchstkontingente für Besucher, Hygienekonzepte und ähnliche Faktoren wirkten wie eine "angezogene Handbremse" für die Veranstaltungen und auf Besucher wie Künstlerinnen und Künstler gleichermaßen.

Die Veranstaltungen in Burgau sind gut nachgefragt

Die Kreativen hat die Pandemie neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Agenturen und der Veranstaltungstechnik besonders hart getroffen, zumal bei ihnen die staatlichen Hilfen, zumindest die erste Zeit, oft ins Leere liefen. Welche Betriebskosten kann ein Musiker schon nachweisen?

Umso glücklicher bin ich, dass die Veranstaltungen jetzt so gut laufen, häufig sogar ausverkauft sind. Egal, ob Konzert oder Kabarettveranstaltung. Apropos Kabarett: Immer um diese Jahreszeit kommt mir der große Gerhard Polt in den Sinn. Mit seiner eskalierenden Auseinandersetzung um die jahreszeitliche Identifikationsfigur "Osterhasi" gegenüber seinem offenbar unbelehrbaren Nachwuchs, der aber auf dem "Nikolausi" insistiert. Ganz groß! Wer's nicht kennt, dem empfehle ich vielleicht an den Feiertagen, sich an dieser zweiminütigen "Sternstunde" der bayerischen Kabarettgeschichte zu erfreuen." (AZ)

