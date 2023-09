Mann aus Burgau bedroht Mitbewohner mit durchgeladener Waffe

Ein Streit zwischen zwei Männern aus Burgau eskalierte dermaßen, dass einer von ihnen eine Waffe zog. Der Bedrohte konnte fliehen und alarmierte die Polizei.

In einer Unterkunft in der Bleichstraße gerieten am Sonntagvormittag zwei Männer in Streit. Einer der Männer, ein 18-Jähriger, zog laut Polizeiangaben eine Waffe, zeigte sie seinem Kontrahenten und lud sie durch. Der bedrohte Mitbewohner floh daraufhin aus dem Zimmer und verständigte die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau konnte zunächst den bedrohten Mitbewohner in der Nähe des Hauses antreffen. Als die Beamten mit ihm sprachen, kam auf einmal der 18-Jährige, der die Waffe zog, hinzu. Wie die Polizei mitteilte, hatte dieser beide Hände in der Tasche und nahm diese nach Aufforderung der Polizeibeamten auch nicht heraus. Zudem ging er immer weiter auf die Polizisten zu.

Polizeibeamte aus Burgau hatten Situation schnell unter Kontrolle

Deshalb brachten die Beamten den Mann zu Boden, fesselten und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie keine Waffe. Allerdings leistete der Mann den Beamten enormen Widerstand und stieß verschiedene Beleidigungen gegen sie aus. Um weitere Straftaten zu unterbinden, nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Auf richterliche Anordnung hin durchsuchten die Beamten das Zimmer des Beschuldigten. In einer Hecke vor dem Haus entdeckten die Beamten zwei Koffer. Darin befanden sich zwei Gaspistolen.

Nach Informationen der Polizei wäre für den Besitz dieser Waffen ein „Kleiner Waffenschein“ notwendig. Diesen hatte der 18-Jährige nicht. Zudem stellten die Beamten Reste von Betäubungsmitteln im Zimmer fest. Ein Richter bestätigte schließlich den Gewahrsam des Mannes bis in die Abendstunden. Nach der Aufnahme der Tatbestände des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz entließen die Beamten den 18-Jährigen schließlich wieder. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (AZ)