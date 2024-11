Mann aus Burgau fällt Betrügern im Internet zum Opfer

Ein Mann aus Burgau hat am Mittwochnachmittag bei der Polizei Anzeige erstattet, er war auf einen Internetbetrug hereingefallen. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am vergangenen Montag eine E-Mail eines vermeintlichen Automobilclubs bekommen. In der Mail wurde ihm vorgetäuscht, dass er an einem Gewinnspiel teilnehmen könne. Dazu sollte er seine Kontodaten eingeben, sodass ihm auch ein möglicher Gewinn überwiesen werden könne. Dies tat der Mann auch. In der Folge musste er jedoch feststellen, dass ihm ein Betrag im höheren zweistelligen Bereich abgebucht wurde.

Die Polizei weist die Bevölkerung darauf hin, dass in letzter Zeit vermehrt solche E-Mails zur Vorbereitung oder Durchführung eines Betruges im Namen eines Automobilclubs verschickt werden. Dieser vermeintliche Verkehrsclub versendet jedoch keine Mails mit der Möglichkeit der Teilnahme an einem Gewinnspiel. Die Beamten raten auch dringend davon ab, persönliche Daten und Kontodaten bei Angeboten im Internet weiterzugeben. (AZ)