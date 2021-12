Mann erleidet Rauchgasvergiftung, als er in Burgau brennende Mülltonnen löscht

Ein Mann in Burgau löscht brennende Mülltonnen und zieht sich dabei eine Rauchvergiftung zu. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Mehrere Bürger haben am Samstag gegen 21 Uhr im Bereich der Plattener Straße in Burgau einen lauten Knall gehört. Kurz darauf brannten drei an einem Haus stehende Mülltonnen komplett nieder. Der Brand konnte durch einen der Zeugen mit einem Gartenschlauch gelöscht werden.

Brand schon gelöscht: Feuerwehr Burgau musste nicht mehr eingreifen

Die Feuerwehr Burgau musste nur noch den Brandort begutachten, aber nicht mehr eingreifen. Der Brandbekämpfer zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das nahestehende Mehrparteienhaus wurde leicht beschädigt. Die Hausfassade bis hoch zur Dachrinne sowie die dort befindlichen Fenster erlitten Brandschäden. Ein in der Nähe befindlicher Gartenzaun einer Nachbarin wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei vorläufig auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache oder zu einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung, zu setzen. (AZ)