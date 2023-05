Mann in Burgau auf frischer Tat beim Altmetall-Diebstahl erwischt

Ein Mitarbeiter einer Firma hat einen Unbekannten beobachtet, der auf dem Betriebshof Metallabfall aus einem Container holte. Er verständigte die Polizei.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Firma in der Industriestraße hat am späten Abend am Donnerstag eine ihm unbekannte Person auf dem Betriebshof beobachtet. Diese Person entnahm laut Polizeibericht aus dem Altmetallcontainer Metallabfall und legte sich diesen am Boden zurecht. Der Arbeiter der Firma verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Burgau. Die Beamten trafen den Mann noch am Container an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach der Anzeigenaufnahme entließ die Streife den Mann wieder. (AZ)