Mann irrt leicht bekleidet über Burgauer Sportplatz

Die Polizei Burgau ist am frühen Sonntagmorgen einem 30-Jährigen zur Hilfe gekommen, der volltrunken über den Sportplatz in der Remsharter Straße geirrt war. Gegen 4 Uhr hatten Zeugen die Polizei informiert. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau trafen den Mann an, der aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums ziellos auf dem Platz umherirrte und sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Da der Mann bei Minustemperaturen nur leicht bekleidet war und er zuvor all seine persönlichen Gegenstände inklusive seines Haustürschlüssels verloren hatte, wurde er zur Ausnüchterung zur Polizeiinspektion Burgau gebracht und in Gewahrsam genommen. (AZ)

