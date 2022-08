Mann missachtet Vorfahrt in Jettingen-Scheppach: 60.000 Euro Schaden

Ein 33-jähriger Autofahrer missachtet die Vorfahrt im Industriegebiet Jettingen-Scheppach und prallt mit einem anderen Auto zusammen.

Im Industriegebiet Jettingen-Scheppach kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann missachtete laut Polizeiangaben an der Kreuzung Robert-Bosch-Straße Ecke Siemensstraße die Vorfahrt und fuhr, ohne zu warten, in die Kreuzung ein. Dabei prallte er mit einem Auto, das auf der Siemensstraße fuhr, zusammen.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Jettingen-Scheppach

Wie die Polizeiinspektion Burgau verlauten ließ, wurde durch den Aufprall niemand verletzt, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten wegen der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. (AZ)