Mann nach Alkoholkonsum in Burgau am Steuer erwischt

Ein Autofahrer muss nun eine Geldbuße zahlen, da er unter Alkoholeinfluss in Burgau unterwegs war.

Die Polizeiinspektion Burgau hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Christoph-von Schmid-Straße in Burgau einen 57-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten der Streife Alkoholgeruch wahr.

Mann bekommt Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer

Ein durchgeführter Test war nach Angaben der Polizei positiv. Den Betroffenen erwarten jetzt ein Fahrverbot und eine Geldbuße. (AZ)