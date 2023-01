Mann stiehlt Alkohol im Tankstellenshop in Burgau

Einen Wert von vier Euro hat die Ware, die ein Mann in einer Tankstelle in Burgau stiehlt. Er wird direkt nach der Tat von der Inhaberin erwischt.

Die Inhaberin einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Burgau hat am Sonntagnachmittag einen Ladendieb ertappt. Dieser hatte laut Bericht der Polizei zwei Artikel genommen und bezahlt. Allerdings hatte er sich noch eine Dose Alkoholmischgetränk in seine Jackentasche gesteckt, diese aber nicht bezahlt. Nachdem er das Tankstellengebäude verlassen hatte, sprach ihn die Frau an und rief die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten das Getränk im Wert von knapp vier Euro bei ihm finden. Der Mann wurde freien Fußes angezeigt und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Daraufhin verließ er das Tankstellengelände. (AZ)