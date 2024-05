Mann will zwei Unbekannten bei Burgau helfen und wird betrogen

Zwei Unbekannte geben an, dass sie mit dem Auto gestrandet sind und Geld benötigen. Ein Mann will helfen und fällt auf Betrüger herein.

Ein Mann hat versucht zwei Männern, die angaben, ohne Geld und Benzin am Straßenrand zwischen Jettingen und Burgau gestrandet zu sein, auszuhelfen und ist dabei auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Am vergangenen Montag erstattete er Anzeige wegen Betrugs bei der Polizeiinspektion Burgau. Der Geschädigte war am vergangenen Samstag gegen 20.30 Uhr auf der Umgehungsstraße von Jettingen in Richtung Burgau unterwegs als dieser auf zwei Männer am Straßenrand aufmerksam wurde, die winkten und neben einem schwarzen VW Passat mit rumänischem Kennzeichen standen. Der Mann hielt an. Die beiden Männer erzählten ihm, dass sie kein Benzin und kein Geld zum Tanken hätten und baten den Geschädigten um Hilfe. Dieser fuhr dann mit den beiden Männern zur Bank und hob Geld von seinem Konto ab. Die beiden Unbekannten versicherten, dass sie das Geld per Post zurückschicken würden. Zudem gaben sie ihre Handynummern an. Als der Geschädigte unter den Nummern niemanden telefonisch erreichen konnte, erstattete er Anzeige. Einer der beiden Männer war rund 55 Jahre alt, 170 cm groß, kräftig und sprach mit osteuropäischem Akzent. Eine Überprüfung des rumänischen Kennzeichens ergab, dass dieses Fahrzeug mit derselben Masche bereits verwendet wurde. (AZ)