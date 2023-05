Marihuana: Mann verrät seinen Mitbewohner – und bekommt selbst eine Anzeige

Ein Mann meldete Marihuana-Geruch bei der Polizei. Einige Utensilien auf dem Küchentisch entlarvten den Besitzer – und den Anrufer selbst.

Am Sonntag gegen 21 Uhr hat ein Hausbewohner in der Mühlstraße die Beamten der Polizeiinspektion Burgau verständigt. Der Mann gab an, dass es in der Gemeinschaftsküche nach Marihuana riechen würde. Die eintreffende Streifenbesatzung konnten auf dem Tisch eine Marihuanamühle, einen sogenannten Grinder, feststellen. Diesem haftete nach Angaben der Polizei noch ein Rest des Betäubungsmittels an. Den Besitzer machten die Beamten laut Polizeibericht in der Unterkunft aus.

Auch der Anrufer scheint nicht unschuldig

Allerdings fand die Polizei ebenfalls ein Glas mit Marihuanaresten auf dem Küchentisch. Dies gehörte zur Überraschung der Streife dem Anrufer selbst. Beide Männer erhalten nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)