Markus Söder besucht das Starkbierfest der Günzburger Zeitung

Große Überraschung: Bayerns Ministerpräsident hat sich zum "Derblecka" in der Burgauer Kapuziner-Halle angekündigt. Und auch die FDP präsentiert einen Hochkaräter.

Am Freitag war er noch in Veitshöchheim und hat sich zum Franken-Fasching des Bayerischen Fernsehens als "Stammesältester" verkleidet, "der Bayern sicher durch die Krise führt". Gerade ist er auf Auslandsreise in Rumänien und Albanien. Und dazwischen hatte er noch Zeit, eine mögliche Fortsetzung einer rot-grün-roten Koalition der Wahlverlierer in Berlin als "Missachtung der Demokratie" zu brandmarken. Die Rede ist von dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Thomas Theodor Söder. Dessen Terminkalender dürfte gut gefüllt sein. Und dennoch wird er sich Zeit nehmen am 2. März und kommt zum Starkbierfest der Günzburger Zeitung in die Burgauer Kapuziner-Halle, das übrigens einen Tag vor dem Derblecken auf dem Münchner Nockherberg stattfindet.

Das ist weder ein Faschings- noch ein Aprilscherz. An den dachte auch der GZ-Redaktionsleiter vergangenen Mittwoch, der den Ministerpräsidenten eingeladen hatte, mit dem handschriftlichen Vermerk "Es gibt nicht nur den Nockherberg!" und ein Smiley daneben setzte. Die Hoffnung war – ehrlich gesagt – nicht sonderlich groß, dass Markus Söder der Einladung Folge leisten würde. Umso größer war die Überraschung, als am Mittwochnachmittag das Telefon klingelte. Die Kernbotschaft, die am anderen Ende der Leitung ausgesendet wurde, lautete: "Der MP kommt." "MP" steht für Ministerpräsident. Mehrfach ist auf Nachfrage versichert worden, dass dies durchaus ernst gemeint sei. Die Veranstaltung werde nicht verwechselt. Und auch die Münchner Vorwahl auf dem Display des Telefons und die weiteren Ziffern ließen keinen Zweifel zu. Dieses Gespräch wird von der Staatskanzlei aus geführt. Weitere Details müssten noch besprochen werden. Soweit der Erstkontakt, der tags darauf bestätigt wurde.

Schulze, Söder und Hagen kommen zum Starkbierfest in Burgau

Das ist natürlich ein Ansporn für unseren Fastenprediger Baderbas, die Worte genau zu wählen und noch mehr auf die Polit-Prominenz in München einzugehen. Den Anfang machte die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Katharina Schulze. Sie hatte als Erste unter den "überregionalen Gästen" zugesagt. Da insbesondere im Jahr einer Landtagswahl in Bayern die CSU nur ungern etwas dem Zufall überlässt, kommt eben der Chef persönlich. Diejenigen, die bereits eine Karte im Kulturamt der Stadt Burgau erworben haben (seit Montag läuft dort der exklusive Vorverkauf), können sich auf außergewöhnlichen Besuch freuen. Es ist zugleich eine Honorierung des GZ-"Derbleckas", das Humor, deftige Sprüche mit Niveau und bayerische Lebensart verbindet.

Auch der Landeschef und Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag, Martin Hagen, hat sein Kommen zugesagt. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Damit aber noch nicht genug: Die FDP bietet, wie am Montag bekannt geworden ist, ebenfalls einen Hochkaräter auf. Am 2. März wird der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Liberalen in Bayern, Martin Hagen, die Burgauer Kapuziner-Halle in sein Navi eingeben. So gut wie alle Direktkandidatinnen und -kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien sind ebenfalls dabei. Bereits jetzt steht fest: Ein prominenteres Stelldichein beim Starkbierfest – und das zugunsten der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung – hat es bislang nicht gegeben. (AZ)