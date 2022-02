Burgau

18:00 Uhr

Marokkaner mit gefälschtem Ausweis: Von der A8 direkt ins Gefängnis

Die Rastanlage Burgauer See an der A8. Hier wurde ein Marokkaner mit einem gefälschten Ausweis aufgegriffen.

Plus Die Polizei hatte ihn an der Rastanlage Burgauer See aufgegriffen. Jetzt stand er vor Gericht. Zu welcher Strafe er verurteilt wurde und wie es für ihn weitergeht.

Von Christian Kirstges

Zwischen dem 14. und 16. September vergangenen Jahres ist ein Marokkaner in die Bundesrepublik eingereist. Als Beifahrer eines aus Italien kommenden Autos wurde er am 16. September gegen 10.30 Uhr an der Rastanlage Burgauer See an der A8 von Beamten der Verkehrspolizei Augsburg bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei wies sich der heute 42-Jährige mit einem gefälschten rumänischen Ausweis aus. Den habe er für 1500 Euro in Österreich gekauft. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Nun wurde er vom Memminger Amtsgericht verurteilt.

