Mehr Integrationskräfte für Inklusion von Kindergartenkindern

Der Stadtrat Burgau genehmigt Vollzeitstelle für Integrationskraft in der Kita Mindelzwerge. Wofür die Stelle gebraucht wird.

Für die Stadt Burgau, als ein Träger von Kindergärten, steht außer Frage, dass man eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Betreuung für alle Kinder garantieren will. Gleichzeitig kann man aber auch nicht die Augen davor verschließen, wie die aktuelle Betreuungssituation für die Kinder vor Ort ist. In vielen Kommunen hinterlässt der Fachkräftemangel seine Spuren. Kita-Personal zu finden, ist schon schwer genug. Gebraucht werden aber auch Integrationskräfte.

Eine Kindertageseinrichtung, die mindestens drei Kinder mit Integrationsbedarf hat, gilt automatisch als integrative Einrichtung, erklärt Bürgermeister Martin Brenner (CSU) vor dem Stadtrat. Um so eine Einrichtung handelt es sich bei der Kindertageseinrichtung "Mindelzwerge". Dort befinden sich derzeit sechs Kinder mit Integrationsbedarf. Zwei Kinder mit Einzelintegration belegen somit jeweils drei Kitaplätze, die anderen vier Kinder belegen jeweils zwei Kita-Plätze, so Brenner. Für die Betreuung wird von Seiten der Kita-Fachaufsicht dringend der Einsatz von Integrationskräften als Zusatzkräfte, die nicht auf den Anstellungsschlüssel angerechnet werden dürfen, empfohlen. Eine Verpflichtung bestehe nicht, so Brenner.

Durch Integrationskräfte steigen Chancen der betroffenen Kinder

Empfohlen werde, bei einer durchschnittlichen Buchungszeit von in der Regel sechs Stunden täglich für die Einrichtung mit fünf Integrationskindern auch eine Integrationskraft einzusetzen. Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger (SPD) plädierte für die Einstellung von Integrationskräften. Für die betroffenen Kinder steigen dadurch die Chancen erheblich, eine Regelschule besuchen zu können. Der Stadtrat beschloss daher, für die Kita Mindelzwerge Integrationskräfte nach dem empfohlenen Maß zu beschäftigen.